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Панкратов о планах Рылова завершить карьеру: «Женя достиг всего, чего должен был, и даже сверх того»

Рылов и Панкратов являются двукратными олимпийскими чемпионами по плаванию. «Женя достиг всего, чего должен был, и даже сверх того.

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