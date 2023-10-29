Максимилиан Крах: "Суверен - это тот, у кого есть альтернатива"

Высшим уровнем суверенитета обладают только США, Китай и Россия. При этом война в Украине связана с амбициями США, стремящимися противостоять России, и это война за мировой порядок, а Россия в Украине борется сейчас за свою способность сохранить высший уровень суверенитета, который может пострадать в случае вступления Украины в НАТО.