Путин провел телефонные переговоры с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. В ходе переговоров лидеры обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
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