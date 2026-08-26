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Аргументы и Факты

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Путин провел телефонные переговоры с президентом Сирии

Путин провел телефонные переговоры с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. В ходе переговоров лидеры обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

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