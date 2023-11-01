Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий подростков в Московской области

По данным следствия, 29 октября 2023 года группа несовершеннолетних лиц, находясь в вечернее время в одном из торговых центров города Серпухова, из хулиганских побуждений, беспричинно подвергли избиению 17-летнего подростка, причинив ему телесные повреждения в области головы и туловища.
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