Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий подростков в Московской области

По данным следствия, 29 октября 2023 года группа несовершеннолетних лиц, находясь в вечернее время в одном из торговых центров города Серпухова, из хулиганских побуждений, беспричинно подвергли избиению 17-летнего подростка, причинив ему телесные повреждения в области головы и туловища.