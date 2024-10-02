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Сакра ди Сан Микеле (Sacra di San Michele) - символ Пьемонта

В отличие от всяких условных символов Пьемонта, к которым относят изобретенные в Турине хрустящие хлебные палочки гриссини (они стали популярными во всем мире), изобретенный в Турине вермут, белый трюфель из Альбы и вина королей Бароло и Барбареско, - монастырь Сакра ди Сан Микеле является официальным символом региона, что было закреплено специальным указом администрации Пьемонта.

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