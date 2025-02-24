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Постпред Василий Небензя оценил позицию Трампа по глубоким причинам кризиса

Постпред Василий Небензя оценил позицию Трампа по глубоким причинам кризиса

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности высоко оценил позицию президента США Дональда Трампа, отметив, что тот неоднократно признавал наличие "глубинных причин" украинского кризиса.

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