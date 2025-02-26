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Царьград

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Полиция киевского режима пытала мужчину и требовала за него выкуп в Авдеевке до СВО

Полиция киевского режима пытала мужчину и требовала за него выкуп в Авдеевке до СВО

Его подвешивали вниз головой и специально роняли, вывозили в посадку и стреляли над ухом.Полиция киевского режима занималась пытками в Авдеевке до начала СВО.

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