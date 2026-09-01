Генпрокурор Гуцан прибыл с рабочим визитом во Владивосток

Генпрокурор России Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом во Владивосток. В ходе визита он примет участие в работе ВЭФ-2026 и выступит на организованной по его поручению сессии «Снижение рисков ведения бизнеса как фундамента для развития экономики страны».
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