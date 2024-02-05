Налог с каких вкладов хотят отменить и как россияне снимают наличные. Обзор Банки.ру

В Совфеде поддержали отмену налога на доход по вкладам от трех лет, пишут «Известия». Перспективы запуска безотзывных депозитов пока не ясны — участники процесса еще не пришли к согласию, поэтому стимулировать долгосрочные вложения граждан за счет отмены налога на проценты по депозитам от трех лет было бы правильной идеей, заявил заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев.
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