Рынки акций АТР: Гонконг лидировал в росте перед ключевыми данными по рынку труда США

В центре внимания пятничных торгов на рынках АТР оказались акции поставщиков Apple. Сообщение компании о прибыли выше ожиданий, стало импульсом роста для: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, прибавившей 1% Капитализация Hon Hai Technology Group, также известной как Foxconn, подскочила на 1,3%.