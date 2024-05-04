Рынки акций АТР: Гонконг лидировал в росте перед ключевыми данными по рынку труда США

В центре внимания пятничных торгов на рынках АТР оказались акции поставщиков Apple. Сообщение компании о прибыли выше ожиданий, стало импульсом роста для: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, прибавившей 1% Капитализация Hon Hai Technology Group, также известной как Foxconn, подскочила на 1,3%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии