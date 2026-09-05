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«Она предпочла его будущему президенту, а судьба забрала их обоих»: трагедия артиста Григоре Григориу и его сына

«Она предпочла его будущему президенту, а судьба забрала их обоих»: трагедия артиста Григоре Григориу и его сына

Роль романтичного и гордого конокрада Лойко Зобара в картине Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо» сделала Григоре Григориу одним из самых узнаваемых артистов советского экрана.

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