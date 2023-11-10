Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 992 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маргарита Николаева
    А харя не треснет?Валерий Меладзе р...
  • Маргарита Николаева
    А стоит ли о ней кричать из каждого утюга,по моему в стране много других новостей,гораздо интереснейПугачёва взорвала...
  • Вовладар Даров
    Смешно и грустно что в такие года стать человеком которого в России не жалуют и не ждут!Пугачева обратила...

Конфликт с учительницей в деденевской школе начался из-за домашнего задания

Конфликт с учительницей в деденевской школе начался из-за домашнего задания

Шестиклассница пожаловалась на преподавателя матери, та пришла в школу и стала участницей драки.Конфликт между учительницей и ученицей в деденевской школе начался из-за плохо сделанного домашнего задания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх