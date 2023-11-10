Конфликт с учительницей в деденевской школе начался из-за домашнего задания

Шестиклассница пожаловалась на преподавателя матери, та пришла в школу и стала участницей драки.Конфликт между учительницей и ученицей в деденевской школе начался из-за плохо сделанного домашнего задания.
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