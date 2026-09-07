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Царьград

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Диетологи зафиксировали рост обращения русских из-за потребления колы

Диетологи зафиксировали рост обращения русских из-за потребления колы

Русские в возрасте 20-35 лет всё чаще обращаются к врачам из-за увеличения объёмов живота на фоне регулярного употребления колы.

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