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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Нервозность у «Зенита» была до финального свистка, потому что любая ошибка может перечеркнуть наши надежды на чемпионство»

Семак про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Нервозность у «Зенита» была до финального свистка, потому что любая ошибка может перечеркнуть наши надежды на чемпионство»

Петербургский клуб одержал победу (1:0) в выездном матче 28-го тура Мир РПЛ. – Тяжелый матч. Я думаю, здесь любой команде сложно играть.

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