"Уже хочу сорваться туда": "секретное" место отдыха реально поразило жителей Приморья

Жителей Приморья реально поразило "секретное" место отдыха в Лазовском районе. Как пояснили в Telegram — канале pogoda_25_region (12+), речь идет о бухте Тихой.
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