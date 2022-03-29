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"Уже хочу сорваться туда": "секретное" место отдыха реально поразило жителей Приморья

"Уже хочу сорваться туда": "секретное" место отдыха реально поразило жителей Приморья

Жителей Приморья реально поразило "секретное" место отдыха в Лазовском районе. Как пояснили в Telegram — канале pogoda_25_region (12+), речь идет о бухте Тихой.

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