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Военкор Сладков: ВС РФ крепко обороняют Запорожское направление

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что на Запорожском направлении в настоящее время успешно обороняются военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, а вражеские нападения в районе Орехово были остановлены.

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