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Мы соседи по планете

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Как выглядел Токио и его жители в конце 1970-х

Как выглядел Токио и его жители в конце 1970-х

Канадский фотограф Грег Жирар приехал в Токио в 1970-х и мгновенно влюбился в город. Он нашел подработку в качестве учителя английского и решил задержаться в Токио подольше, чтобы иметь возможность исследовать его с помощью своей фотокамеры.

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