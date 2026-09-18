Сборная 9-го тура РПЛ. Препятствие «Краснодара», лидеры «Зенита» и герои «Акрона»

А ещё два игрока московского «Динамо» и автор ассиста на победный гол «Спартака». 9-й тур Альфа-Банк РПЛ – необычный, прошедший посреди недели – завершён.
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