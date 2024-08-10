Блюхер против Бонапарта

Фельдмаршал Блюхер на портрете Т. ЛоуренсаВ предыдущей статье мы говорили о происхождении Гебхарда Леберехта фон Блюхера, его службе в шведской армии и у Фридриха II, участии в войнах против революционной и Наполеоновской Франции.
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