Инспекторы ГИБДД останавливают велосипедистов на улицах Петрозаводска

С началом велосезона сотрудники Госавтоинспекции напоминают о правилах безопасного использования двухколесного транспорта С началом велосезона сотрудники ГИБДД Петрозаводска проводят разъяснительную работу с любителями двухколесного транспорта.
С началом велосезона сотрудники Госавтоинспекции напоминают о правилах безопасного использования двухколесного транспорта С началом велосезона сотрудники ГИБДД Петрозаводска проводят разъяснительную работу с любителями двухколесного транспорта.
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