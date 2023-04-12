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Инспекторы ГИБДД останавливают велосипедистов на улицах Петрозаводска

С началом велосезона сотрудники Госавтоинспекции напоминают о правилах безопасного использования двухколесного транспорта С началом велосезона сотрудники ГИБДД Петрозаводска проводят разъяснительную работу с любителями двухколесного транспорта.

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