«Почта России»: Милларды на супермодернизацию или снова бюджетные деньги на ветер?

Как спасать госоператора, сотрудники которого массово бегут из-за повышенных нагрузок системы управления? Андрей Захарченко Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Алексей Неживой В начале июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформировании «Почты России».
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