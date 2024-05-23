Стартап BrainBridge представил концепт первой в мире системы трансплантации головы человека

Концепт первой в мире системы трансплантации головы человека / © BrainBridge BrainBridge заявляет, что устройство даст новую надежду пациентам, страдающим от таких заболеваний, таких как неизлечимый рак, паралич и нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.