Стартап BrainBridge представил концепт первой в мире системы трансплантации головы человека

Концепт первой в мире системы трансплантации головы человека / © BrainBridge BrainBridge заявляет, что устройство даст новую надежду пациентам, страдающим от таких заболеваний, таких как неизлечимый рак, паралич и нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
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