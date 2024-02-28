Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Исповедь Такера Карлсона: ждал ареста и обложился адвокатами – такова жизнь в США

Исповедь Такера Карлсона: ждал ареста и обложился адвокатами – такова жизнь в США

Такер Карлсон – это человек, благодаря которому мы можем узнать про американскую т.н. «демократию» гораздо больше, чем можно было представить! Например, оказалось, Такеру угрожали задержанием в США за то, что он взял интервью у Путина.

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