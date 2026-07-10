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Происшествия

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Полицейские Оренбурга изъяли крупную партию наркотиков у двух закладчиков

Полицейские Оренбурга изъяли крупную партию наркотиков у двух закладчиков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Оренбургское» на улице Советской областного центра по подозрению в незаконном сбыте наркотических веществ задержаны двое местных жителей, один из которых является несовершеннолетним.

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