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Сход лавин возможен в горах Алматинской области

Сход лавин возможен в горах Алматинской области

С 6 по 9 января в горах Алматинской области сохраняется лавинная опасность. В ДЧС региона попросили туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

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