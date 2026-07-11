RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 671 подписчик

Футболист сборной ЮАР покончил с собой после возвращения с ЧМ-2026

Футболист сборной ЮАР покончил с собой после возвращения с ЧМ-2026

Полузащитник сборной ЮАР и «Мамелоди» Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. По данным местных СМИ, футболист покончил с собой в ванной сразу после возвращения на родину с чемпионата мира — 2026: у Адамса была тяжёлая депрессия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии