Футболист сборной ЮАР покончил с собой после возвращения с ЧМ-2026

Полузащитник сборной ЮАР и «Мамелоди» Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. По данным местных СМИ, футболист покончил с собой в ванной сразу после возвращения на родину с чемпионата мира — 2026: у Адамса была тяжёлая депрессия.
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