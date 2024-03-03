В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России состоялся торжественный выпуск магистров

По итогам успешной сдачи экзаменов и защиты квалификационных работ 29 выпускникам присвоена степень «магистр» по направлению подготовки «Юриспруденция», 122 выпускникам по направлению подготовки «Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безопасность» и впервые – «магистр» по направлению подготовки «Техносферная безопасность», профиль «Эксперт в области охраны труда» 5 выпускникам.