Новое исследование: путь Ноева ковчега закончился на границе Турции и Ирана?

В течение почти целого года группа исследователей из трех университетов Турции и Соединенных Штатов проводила тщательный анализ горных пород и почвы в знаменитой формации Дюрюпинар, расположенной на вершине горы Арарат — самой высокой в стране.
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