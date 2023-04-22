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Дрэймонд Грин об удалениях Хардена и Клэкстона: «Это не плей-офф. Это не то, за что мы платим деньги»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в новом выпуске подкаста раскритиковал НБА за подход к конфликтным ситуациям в нескольких матчах на старте плей-офф.

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