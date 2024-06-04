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За рулем

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Названы самые неудачные китайские авто с пробегом

Названы самые неудачные китайские авто с пробегом

Одними из самых надежных китайских автомобилей с пробегом на вторичном рынке России можно назвать модели, владельцы которых реже попадают в ДТП и обращаются в сервисные центры для ремонта в первые шесть лет эксплуатации, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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