Названы самые неудачные китайские авто с пробегом

Одними из самых надежных китайских автомобилей с пробегом на вторичном рынке России можно назвать модели, владельцы которых реже попадают в ДТП и обращаются в сервисные центры для ремонта в первые шесть лет эксплуатации, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
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