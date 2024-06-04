Названы самые неудачные китайские авто с пробегом

Одними из самых надежных китайских автомобилей с пробегом на вторичном рынке России можно назвать модели, владельцы которых реже попадают в ДТП и обращаются в сервисные центры для ремонта в первые шесть лет эксплуатации, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.