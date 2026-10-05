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Daily Storm

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Скандал из-за школьного медосмотра: в Севастополе игнорируют жалобы родителей

Скандал из-за школьного медосмотра: в Севастополе игнорируют жалобы родителей

В конце прошлой недели в Инженерной школе произошел конфликт из-за забора крови у детей 2016 года рождения.

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