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Лавров и глава МИД Японии Мотэги провели краткую беседу на полях АСЕАН

Лавров и глава МИД Японии Мотэги провели краткую беседу на полях АСЕАН

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что обменялся приветствиями и коротко поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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