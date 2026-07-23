Лавров и глава МИД Японии Мотэги провели краткую беседу на полях АСЕАН

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что обменялся приветствиями и коротко поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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