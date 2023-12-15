Впервые в японском флоте звание адмирала присвоят женщине

Министерство обороны Японии впервые в истории страны присвоит высшее в ВМС звание адмирала женщине. Как сообщает ТАСС, речь идет о 57-летней Нацуэ Кондо, которая до этого в звании вице-адмирала возглавляла училище по подготовке высшего военно-морского командного состава.