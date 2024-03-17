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ВСУ пытаются атаковать НПЗ по всей России и сорвать выборы: обратная реакция

ВСУ пытаются атаковать НПЗ по всей России и сорвать выборы: обратная реакция

На прошедшей неделе ВСУ проводили системные удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в тылах РФ. - При этом целятся не в резервуары, а в технологически важные агрегаты, повреждение которых приводит к остановке заводов.

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