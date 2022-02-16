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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ факультет начального и музыкального образования МГУ имени А.А. Кулешова.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ факультет начального и музыкального образования МГУ имени А.А. Кулешова.

Факультет начального и музыкального образования МГУ имени А.А. Кулешова приглашает учащихся IX-х - XI-х классов учреждений общего среднего образования, выпускников учреждений среднего специального образования принять участие в ´Дне открытых дверей´.

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