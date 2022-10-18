Военное обозрение

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Госсекретарь США Блинкен: Китай собрался захватить Тайвань быстрее, чем мы предполагали

Госсекретарь США Блинкен: Китай собрался захватить Тайвань быстрее, чем мы предполагали

Власти Китая хотят как можно скорее захватить остров Тайвань, уверены в Вашингтоне. Как утверждает государственный секретарь США Энтони Блинкен, Пекин хочет сделать это «намного быстрее», чем предполагалось изначально.

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