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В течение недели разведку у границ РФ вели 48 иностранных самолетов и беспилотников

В течение недели разведку у границ РФ вели 48 иностранных самолетов и беспилотников

За неделю российские радиолокационные станции (РЛС) обнаружили 48 летательных аппаратов иностранных государств, которые проводили разведку вдоль границ РФ.

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