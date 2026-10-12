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ИА Регнум

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Британцы нашли трех зайцев, ради которых можно убить свой футбол

Британцы нашли трех зайцев, ради которых можно убить свой футбол

Одному из сильнейших футбольных клубов мира — английскому «Манчестер Сити» — грозят самые жестокие санкции за выявленные многочисленные финансовые нарушения.

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