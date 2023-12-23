Баскетболист сборной Венесуэлы Сохо умер в 24 года

Баскетболист сборной Венесуэлы Гарли Сохо скончался на 25‑м году жизни. «Мы глубоко сожалеем о смерти Сохо, члена нашей национальной сборной и выдающегося человека», — говорится в сообщении на сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).
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