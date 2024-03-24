Украинский конфликт: после победы в Авдеевке русские стремятся к поглощению киевских резервов

Российская армия продвигается на фронте. Хотя автор статьи для Le Figaro называет новые территориальные приобретения скромными, он признает эффективность стратегии по истощению противника, которую избрала Москва, — вместо крупных наступлений она изматывает противника и действует постепенно.
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