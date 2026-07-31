Компания-разработчик чат-бота Claude Anthropic обнаружила три инцидента, в которых ее ИИ-модель выходила в интернет из тестовой среды партнера Irregular и получала несанкционированный доступ к системам трех организаций.
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