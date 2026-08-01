Суд оставил без изменений приговор москвичке за пьяное катание на самокате

Измайловский районный суд Москвы подтвердил решение мирового судьи района Измайлово, который признал Марию Дегтереву виновной за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, и назначил ей административный арест на 11 суток.
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