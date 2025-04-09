В Минстрое РФ обсуждены вопросы развития инфраструктуры при создании экокурорта «Лагонаки» Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева и Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.