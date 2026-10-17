Ростовский филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» объявил конкурс на монтаж перильных ограждений из композитных материалов на пяти автомобильных пунктах пропуска с начальной ценой 1,2 млн рублей.
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