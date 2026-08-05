ETF на HYPE обгоняет по эффективности фонды на BTC, ETH и другие альткоины

Спотовый ETF на Hyperliquid (HYPE) привлекает всё больше внимания рынка. Согласно свежему анализу Grayscale, если оценивать приток капитала относительно рыночной капитализации актива, фонды на HYPE демонстрируют более сильную динамику, чем ETF на биткоин, эфириум, Solana и XRP.
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