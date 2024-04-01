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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Honkai: Star Rail решили отметить 1 апреля трейлером фильма про супергеро...

Создатели Honkai: Star Rail решили отметить 1 апреля трейлером фильма про супергеро...

Создатели Honkai: Star Rail решили отметить 1 апреля трейлером фильма про супергероев в жанре Super SentaiРазработчики Honkai: Star Rail из китайской компании HoYoverse опубликовали трейлер фильма “Решающий бой! Легенда о Первопроходце макрокосма!”, которые “не выйдет на экранах 1 апреля 2024 года”Читать дальше → источник.

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