Манекен Симона родила на Олимпиаде по акушерству и гинекологии в Новосибирске

Будущие акушеры-гинекологи со всей России от Дальнего Востока до Луганской Народной Республики, а также команды из Узбекистана и Казахстана собрались в Новосибирске, чтобы выбрать лучших в своей профессии.
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