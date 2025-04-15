Shotgun Cop Man от авторов My Friend Pedro выйдет 1 мая

Shotgun Cop Man от авторов My Friend Pedro выйдет 1 маяСоздатели безумного шутера My Friend Pedro из студии DeadToast Entertainment совместно с издателем Devolver Digital объявили дату релиза своей новой игры – Shotgun Cop Man.
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