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Депутат процитировал Станиславского в ответ на прекращение помощи США Украине

Депутат процитировал Станиславского в ответ на прекращение помощи США Украине

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор в отставке Леонид Ивлев заявил, что скептически относится к заявлению властей Соединенных Штатов о прекращении помощи Украине, процитировав известную цитату режиссера Константина Станиславского в отношении плохой игры актеров: "Не верю!".

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