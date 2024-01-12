Депутат процитировал Станиславского в ответ на прекращение помощи США Украине

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор в отставке Леонид Ивлев заявил, что скептически относится к заявлению властей Соединенных Штатов о прекращении помощи Украине, процитировав известную цитату режиссера Константина Станиславского в отношении плохой игры актеров: "Не верю!".