Депутат процитировал Станиславского в ответ на прекращение помощи США Украине

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор в отставке Леонид Ивлев заявил, что скептически относится к заявлению властей Соединенных Штатов о прекращении помощи Украине, процитировав известную цитату режиссера Константина Станиславского в отношении плохой игры актеров: "Не верю!".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии