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Байден помиловал двух индеек по кличке Персик и Цветок перед Днем благодарения

Байден помиловал двух индеек по кличке Персик и Цветок перед Днем благодарения

Действующий президент США Джо Байден даровал помилование двум индейкам по кличке Персик и Цветок. Это событие произошло незадолго до празднования Дня благодарения, который в этом году отмечается 28 ноября.

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